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Erzurum'da çocukların kızak keyfi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, Palandöken'de kızak yaparak türkü söyledi

Erzurum'da çocukların kızak keyfi

Erzurum'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün (GHSİM) düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, Palandöken'de kızak keyfi yaşadı.

Ülkenin gözde kayak pistlerinde kızakla kayarak gönüllerince eğlenen çocuklar, genç müzisyenlerin söylediği türkülere eşlik etti.

Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, yaptığı konuşmada, Palandöken'de güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Biz burada gönüllü gençlerimizin ve dar gelirli öğrencilerimizin kızak keyfi yaşamalarını sağladık. Bugün burada önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Hadi Gel Erzurum'a" türküsünü seslendiren müzisyenler, büyük beğeni topladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Palandöken #kızak #dar gelirli öğrenci
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