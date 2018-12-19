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Erzurum'da deprem (19 Aralık 2018 son depremler)

Erzurum Aziziye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum'da deprem (19 Aralık 2018 son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 13.38'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 17.28 km olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #erzurum #deprem
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