Erzurum'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis akşam saatlerinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Bu nedenle Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Erzurum Havalimanına saat 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 sefer ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.
İldeki yoğun sis karayollarındaki sürücülere de zor anlar yaşattı.
Yoğun sis yüzünden Erzurum Havalimanından yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi
Erzurum'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
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