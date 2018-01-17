Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis yüzünden iptal edildi.

zurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis gece saatlerinde görüş mesafesini 30-40 metreye kadar düşürdü.



Bu nedenle Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına, saat 19.55 ila 20.45 arasında yapılması planlanan iki uçak seferi gerçekleşemedi.



Erzurum'daki sis dolayısıyla iptal olan bu uçak seferlerinin yanı sıra kente gelecek bir uçağın da başka bir havalimanına yönlendirildiği belirtildi.