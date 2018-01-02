banner962
Diyanet'ten bir skandal daha
Diyanet'ten bir skandal daha
CHP'de İzmir savaşı!
CHP'de İzmir savaşı!
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
AKP kongresinde olay
AKP kongresinde olay

Erzurum'da kurulu Hidro Elektrik Santrali bir aileye mezar oluyordu

Erzurum'da kurulu Hidro Elektrik Santrali bir aileye mezar oluyordu. Santralin su kanalının sızdırması sonucu bölgede heyelan oluştu. Taşkın ailesine ait 2 katlı çiftlik, aile mezarlıkları ve tarım arazileri toprağa gömüldü. Çiftlikteki hasarın boyutu 500 bin lira.

Erzurum'da kurulu Hidro Elektrik Santrali bir aileye mezar oluyordu

Refik ve Hasan Taşkın kardeşlerin başına gelen bu kadarla da kalmadı. Babalarından kalma çiftlik, tarla ve daha niceleri toprağa gömüldü.

Erzurum'un Sarıkaya mevkiinde yapılan hidroeliktrik santrali vatandaşı yine mağdur etti. 

Santrallerdeki su kanallarından sızan su heyelana neden oldu. Taşkın kardeşlere ait 2 katlı çiftlik ev, aile mezarlıkları, samanlık, ahır ve  tarım arazileri toprakla doldu.

Zararın boyutu 500 bin lira. Taşkın kardeşlerin tek tesellisi can kaybının olmaması.

Tüm uyarılara rağmen dikkate alınmayan Refik ve Hasan kardeşler şimdi hukuk mücadelesi veriyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #erzurum #hidro elektrik santrali
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dolandırıcılık şüphelisine tepki: Çıkama inşallah içeriden
Sonraki Haber
Ankara'dan İran'a 'farkındayız' mesajı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.