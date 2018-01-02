Erzurum'da kurulu Hidro Elektrik Santrali bir aileye mezar oluyordu. Santralin su kanalının sızdırması sonucu bölgede heyelan oluştu. Taşkın ailesine ait 2 katlı çiftlik, aile mezarlıkları ve tarım arazileri toprağa gömüldü. Çiftlikteki hasarın boyutu 500 bin lira.

Refik ve Hasan Taşkın kardeşlerin başına gelen bu kadarla da kalmadı. Babalarından kalma çiftlik, tarla ve daha niceleri toprağa gömüldü.



Erzurum'un Sarıkaya mevkiinde yapılan hidroeliktrik santrali vatandaşı yine mağdur etti.



Santrallerdeki su kanallarından sızan su heyelana neden oldu. Taşkın kardeşlere ait 2 katlı çiftlik ev, aile mezarlıkları, samanlık, ahır ve tarım arazileri toprakla doldu.



Zararın boyutu 500 bin lira. Taşkın kardeşlerin tek tesellisi can kaybının olmaması.



Tüm uyarılara rağmen dikkate alınmayan Refik ve Hasan kardeşler şimdi hukuk mücadelesi veriyor.





ulusal.com.tr