Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi ise yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi ise yaralandı.



İsmail Fidan'ın (71) kullandığı 25 NE 615 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolunun Ballıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.



Kazada, İsmail Fidan ile kardeşi Musa Fidan yaralandı.



Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu kişilerden İsmail Fidan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralı Musa Fidan'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.