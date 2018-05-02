Pasinler ilçesindeki Karakale Mahallesi'nde silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili zanlı muhtar Ünal D. ve babası Mehmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Olay dün öğle saatlerinde Karakale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğru ve Düzgün aileleri arasında sınır meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru’nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan aynı aileden İrfan Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların bulunduğu 3 hastanede güvenlik tedbiri aldı.



Olayla ilgili zanlı Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.