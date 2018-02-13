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Erzurum'da terör operasyonu

Hınıs ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nin milis yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nin milis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın milis yapılanmasında yer alan ve Hınıs ilçesinde örgütün eylemleri ile faaliyetlerine katıldıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışma sonucu ilçede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y, C.Y, H.S, H.A, İ.Y, İ.G, M.A.Ç ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca sorgulanan zanlılardan A.Y, C.Y, H.A, İ.Y, İ.G. ve S.K. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar H.S. ve M.A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #terör operasyonu #erzurum
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