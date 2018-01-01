Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.



Kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsü, Aşkale-İspir yol ayrımında şarampole devrildi.





Kazada otobüsteki 18 kişi yaralandı.







Yaralılar, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldı.