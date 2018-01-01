Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsü, Aşkale-İspir yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada otobüsteki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
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