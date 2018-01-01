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Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsü, Aşkale-İspir yol ayrımında şarampole devrildi.


Kazada otobüsteki 18 kişi yaralandı.



Yaralılar, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #trafik kazası
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