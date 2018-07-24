Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan o anlar ölümsüzleştirildi. Erzurum’da Atatürk Evi’ndeki tarihi olay canlandırıldı. Mili Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa’nın askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün emrine girdiği olayın yansıtıldığı silikon heykeller, törenle açıldı.

Mili Mücadele’nin en önemli kararlarındandı. Erzurum’da Atatürk Evi’ndeki o tarihi olay silikon heykellerle canlandırıldı.



Kazım Karabekir Paşa’nın askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün emrine girdiği o anlar, silikon heykellerle yansıtıldı. Heykeller törenle açıldı.



Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir ve çok sayıda davetli katıldı.



Atatürk Evi’ni gezen vatandaşlar da tarihi olayın canlandırıldığı heykellere büyük ilgi gösterdi.



İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kazım Karabekir Vakfı işbirliğiyle yaptıkları silikon heykelleri, herkesin görmesini istedi.



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