Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsü gün batımında etkileyici bir manzara oluşturdu. Kargaların gökyüzündeki dansı görenleri büyüledi.

Onlar, yeryüzünün en zeki kuşlarından biri... Onlar kargalar... Erzurum'un Palandöken ilçesinde binlerce karganın oluşturduğu kuş sürüsü gökyüzünde adeta dansetti.



Kış turizmi için çok cazp olan ilçede binlerce karga gün batımını renklendirdi.



Bembeyaz kar ve sis manzarasında uçan simsiyah karga sürüsü, güzel bir tezat oluşturdu.



Kenti kaplayan kar ve sis üzerinde şaşılası bir uyum içinde uçan kargalar, izleyenleri büyüledi.



Kış mevsiminde gökyüzünde sık sık boy gösteren karga sürüsü, Palandöken dağı eteklerinde uçtu.



Beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene kargaların dansı da eklenince, ortaya bu güzel görüntüler çıktı.



ulusal.com.tr