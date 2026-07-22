Erzurum'da akılalmaz olay: 7. kattan kafasına halı düştü!

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binanın 7. katından aşağıya bir halı düştü.

KADIN ÇALIŞANIN BAŞINA İSABET ETTİ

Metrelerce yüksekten hızla zemine inen halı, o esnada cadde üzerinde bulunan mağazada çalışan bir kadının başına isabet etti. Yere çarpan halı, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir erkek vatandaşı ise teğet geçti.

Halı çarpması sonucu mağaza çalışanının yaralandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan kadın çalışan, sağlık ekipleri tarafından bölgede yapılan ilk değerlendirmenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.