Erzurum'da akılalmaz olay: 7. kattan kafasına halı düştü!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın 7. katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağaza çalışanının başına isabet etti. Bir erkek vatandaşı da teğet geçen ve araç kamerasına yansıyan olayın ardından hafif yaralanan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum'da akılalmaz olay: 7. kattan kafasına halı düştü!
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Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binanın 7. katından aşağıya bir halı düştü.

KADIN ÇALIŞANIN BAŞINA İSABET ETTİ

Metrelerce yüksekten hızla zemine inen halı, o esnada cadde üzerinde bulunan mağazada çalışan bir kadının başına isabet etti. Yere çarpan halı, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir erkek vatandaşı ise teğet geçti.  

Halı çarpması sonucu mağaza çalışanının yaralandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan kadın çalışan, sağlık ekipleri tarafından bölgede yapılan ilk değerlendirmenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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