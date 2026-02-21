Erzurum'da akıllara durgunluk veren olay: Parasını alamayan firma inşaata taktığı malzemeleri söktü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, yıllardır ödemesini alamadığı gerekçesiyle bir inşaata monte ettiği kapı ve pencereleri sökerek geri götürdü.

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi.

Bir inşaat alanından hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, hızla söz konusu adrese intikal etti. İnşaatın giriş katında yer alan dükkanların kapı ve pencerelerini yerinden çıkaran şahıslarla karşılaşan polis ekipleri, olayın iç yüzünü kısa sürede aydınlattı. Malzemeleri söken kişiler emniyet güçlerine verdikleri beyanda; işlemi paralarını alamadıkları için gerçekleştirdiklerini ve kendi taktıkları ürünleri geri aldıklarını bildirdi.

MİLYONLARCA LİRALIK ALACAK İDDİASI

Yaşanan mağduriyetle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan cam balkon firmasının sahibi Selçuk Aksoy, ilgili inşaat firmasından yıllardır tahsil edemediği alacakları olduğunu vurguladı. Aksoy, eylemlerinin gerekçesini şu sözlerle ifade etti: "20-25 milyon liraya yakın alacağımız var. Alacağımızı kurtarmak için yaptık, yoksa burayı da yapmazdık. Balkon korkuluklarını da taktık, duşakabinler için de anlaşmıştık. Dükkan cephelerini takmıştık, onları söktük, yarın da balkonlarda taktığımız korkulukları sökeceğiz."

Firma sahibi Aksoy, inşaat alanındaki söküm işlemlerini tamamlamasının ardından, dükkan cephelerinden çıkardığı malzemeleri kamyonetine yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

