Erzurum'da aynı mevkide iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, aynı mevkide yaşanan iki ayrı kazada büyük bir panik yaşandı. İlk kaza, Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 25 ABV 632 plakalı panelvan, yolun kenarına devrilerek kaza yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panelvanda bulunan 86 yaşındaki N.A., kazada hayatını kaybetti. Diğer üç yolcu, L.D., H.A. ve A.T., yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Aynı mevkiide, kısa bir süre sonra ikinci bir kaza daha yaşandı. Bu kez, 31 GV 835 plakalı tır devrildi. Tırın sürücüsü, kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.