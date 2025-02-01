Erzurum'da aynı mevkide iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’un Tortum ilçesinde aynı mevkide meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk kazada bir panelvan devrildi, diğerinde ise bir tır aynı bölgede kaza yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum'da aynı mevkide iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Yayınlanma:

Erzurum'un Tortum ilçesinde, aynı mevkide yaşanan iki ayrı kazada büyük bir panik yaşandı. İlk kaza, Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 25 ABV 632 plakalı panelvan, yolun kenarına devrilerek kaza yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panelvanda bulunan 86 yaşındaki N.A., kazada hayatını kaybetti. Diğer üç yolcu, L.D., H.A. ve A.T., yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Aynı mevkiide, kısa bir süre sonra ikinci bir kaza daha yaşandı. Bu kez, 31 GV 835 plakalı tır devrildi. Tırın sürücüsü, kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de yangın korku saldı: 2 kişi dumandan etkilendiKocaeli'de yangın korku saldı: 2 kişi dumandan etkilendiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum trafik kazası
Günün Manşetleri
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Çok Okunanlar
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Altın fiyatları tırmanışa geçiyor!
Bu otomobillerden uzak durun! Bu otomobillerden uzak durun!
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Ev sahibi olmak için fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi? Ev sahibi olmak için fırsat: Konut kredisi faizleri düşecek mi?