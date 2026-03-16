Erzurum'da çatıdan üzerine buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum’da 5 katlı bir binanın çatısından kopan buz ve kar kütleleri bir kişinin üzerine düştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.
Erzurum’da 5 katlı bir binanın çatısından kopan buz ve kar kütlelerinin üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.
Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı