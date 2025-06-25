Erzurum'da dehşet anları! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Erzurum'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kaza, Fuar Yolu ve İstanbul Kapı caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. T.K. yönetimindeki 25 FT 053 plakalı hafif ticari araç ile Salih Ö. idaresindeki 25 ADS 256 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih Ö. yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazanın ardından hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre savrularak park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anında çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Ö.'yü ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.