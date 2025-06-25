Erzurum'da dehşet anları! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Erzurum’da Fuar Yolu ile İstanbul Kapı caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle savrularak park halindeki bir araca çarptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum'da dehşet anları! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı
Yayınlanma:

Erzurum'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kaza, Fuar Yolu ve İstanbul Kapı caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. T.K. yönetimindeki 25 FT 053 plakalı hafif ticari araç ile Salih Ö. idaresindeki 25 ADS 256 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih Ö. yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazanın ardından hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre savrularak park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anında çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Ö.'yü ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Japonya kavruluyor! Sıcak çarpması 18 can aldı, 8 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldıJaponya kavruluyor! Sıcak çarpması 18 can aldı, 8 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldıDünya
Kaşık kaşık yiyerek zayıflama devri başladı! Evde hazırlanan doğal kürlerle yağlar eriyorKaşık kaşık yiyerek zayıflama devri başladı! Evde hazırlanan doğal kürlerle yağlar eriyorYaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum
Günün Manşetleri
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
İstanbul merkezli dev operasyon
Trump, Nato Zirvesinde konuştu
Enflasyon beklentilerinde yıllar sonra ilk!
FETÖ’nün sınav kumpası yeniden deşifre edildi
Kırmızı bültenle arananlar tek tek yakalandı
FETÖ’ye dev darbe!
Gerilim bitmeden başladı!
90 milyar liralık suç ağında çöküş
İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Akaryakıtta büyük indirim geliyor Akaryakıtta büyük indirim geliyor
A101’de dev fırsat günü! A101’de dev fırsat günü!
İşte faizlerde son durum İşte faizlerde son durum
Kaşık kaşık yiyerek zayıflama devri başladı! Kaşık kaşık yiyerek zayıflama devri başladı!