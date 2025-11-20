Erzurum'da emsal karar: Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon TL tazminat!

Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 9 yıl önce gerçekleşen ve bir üniversite öğrencisinin yaşamını geri dönülmez şekilde değiştiren trajik olayla ilgili tazminat davasının gerekçeli kararını açıkladı.

Olay, 15 Şubat 2016 tarihinde, Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi Cami Sokak'ta bir iş yerinden çıkan üniversite öğrencisinin, apartman çatısından düşen buz ve kar kütlesinin altında kalmasıyla yaşanmıştı. Yaşanan kaza sonucu öğrenci, kalıcı sakatlık yaşayarak bakıma muhtaç duruma düşmüştü. Mahkeme, birleşen dava dosyaları kapsamında, öğrenci lehine maddi ve manevi toplam 20 milyon 500 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

YÜZDE 100 MALULİYET TESPİTİ

Mahkeme gerekçesinde, olay tarihinde geçerli yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yeni maluliyet raporunda, öğrencinin maluliyet oranının yüzde 100 olduğunun belirlendiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan güncel raporun da bu sonucu teyit ettiği belirtildi.

Kararda, olayın davacıyı sürekli bakıma muhtaç bıraktığı ve temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma düşürdüğü vurgulandı. Bu nedenle, bakım giderleri için gelirinden pay ayırması ve aile desteğinden yararlanmasının gerekeceği belirtildi.

Mahkeme, tazminat istemine ilişkin gerekçeli kararında şu hususları kaydetti:

"Davacının başına kar buz kütlesi düşmesi nedeniyle yaralandığı ve alınan bilirkişi raporuna göre yüzde 100 maluliyet meydana geldiği, maluliyet oranı kapsamında yapılan değerlendirmede, davacıların tazminat isteminde haklı olduğu, manevi tazminatın amacı zarara uğrayanda bir huzur duygusu uyandırmak olup, manevi tazminatın miktarı bir tarafın zararına diğer tarafın zenginleşmesine neden olmayacağı... Mahkememizce tarafların sosyal ve ekonomik durumları, zararın miktarı, davacının maruz kaldığı haksız durum, yaşadığı sıkıntı ve meydana gelen maluliyet, maluliyetin ileriki yaşamına olan etkisinin şiddeti, tazminat tutarından davalı kat maliklerinin arsa payları oranında sorumlu olacakları tutar gözetildiğinde olay tarihi de dikkate alındığında talep olunan manevi tazminat miktarının taraflarda zenginleşmeye neden olmayacağı değerlendirilerek tam kabulüne karar verilmiştir."

RİSKİ ÜSTLENEN KAT MALİKLERİ SORUMLU

Gerekçeli kararda, maddi ve manevi tazminat olarak belirlenen toplam 20 milyon 500 bin liranın her bir davalı için arsa payları oranında tahsil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, olayda ihmali bulunan bina yöneticisiyle ilgili olarak Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesinde "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan verilen 15 ay hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

"BU KARAR ÇOK NET BİR MESAJDIR"

Davacı avukatı Sadrettin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davanın yaklaşık 10 yıl sürdüğünü ve dosyanın şu an istinaf aşamasında olduğunu belirtti. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda açıkça düzenlenen "bina bakım ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünün ihlali"nin söz konusu olduğunu anlatan Atalay, şunları kaydetti: "Bu ihmalkarlık sonucunda genç bir kız ağır yaralandı, hayatını yürütme şekli etkilendi. Bu buzdan dolayı ölenler de var. Bir insanın yaşamı basit bir tedbir alınmadığı için kararıyor. Mahkemenin verdiği tazminat kararı bizim açımızdan sadece hukuki bir yaptırım değil, aynı zamanda topluma verilen çok net bir mesajdır. Toplum belki bundan bir şey çıkarır ve tedbir alır."

Atalay, ihmalkarlık durumunda bedeli masum insanların ödediğini belirterek, "Biz bu kararı hem müvekkilimin çektiği acıların bir nebze telafisi hem de benzer faciaların önlenmesi için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu karar gösterdi ki ihmal ne kadar büyük olursa olsun hak sonunda yerini buluyor. Müvekkilimin geçirdiği zor süreç göz önüne alındığında bu karar sadece hukukun değil, vicdanın bir sesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

UYARI LEVHASI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR

Avukat Atalay, mahkemenin, binada uyarı tabelası asılı olmasını yerinde bulmadığını aktararak, bu konuda yanlış bir algının mevcut olduğunu belirtti: "Yanlış bir algı var. Tabela asınca sorumluluk bitmiş olmuyor. Mahkeme 'sen tedbirini alacaksın' diyor. Uyarı levhası bakım yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu yanlış bilgiden dolayı tedbir alınmıyor, ciddiye alınmıyor. Karşı taraf ne kadar iddia etmiş olsa da mahkeme dikkate almadı. Dolayısıyla buz ve karın temizlenmesi zorunluluktur, levha asmak bunun alternatifi değildir."

Tazminat tutarının 20 milyon 500 bin lira olmasına ek olarak, yaklaşık 10 yıllık bir faiz ile alınacak miktarın toplam 40 milyonu geçtiğine işaret eden Atalay, kararın emsal niteliğini şu sözlerle açıkladı: "Bu kararın bu kadar yüksek olmasının sebebi üniversitede okuyordu. Bunlar hesaplanırken mesleğe girdiği zaman, müvekkilin kendi başına hayatını idame ettirememesi, bakıcı parası gibi hesaplamalar yapılıyor, normal tazminat davasından çıkıyor... Bu emsal bir karar, bütün Türkiye'ye örnek emsal bir mesajdır. Bundan sonra herkes binasına iyi bakmakla mükellef olduğunu bilsin."