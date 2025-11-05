Erzurum’da eşini boğarak öldüren sanığa verilen ceza belli oldu!

Erzurum’da 16 Nisan’da meydana gelen olayda eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, yargılandığı Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Eşe karşı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Ali Osman Buzlak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Katılan avukatlar, sanığın eylemini “canavarca hisle” ve “eziyet verici şekilde” gerçekleştirdiğini savunarak en ağır cezanın verilmesini ve herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

“BENİM YAVRUM ONA GÜVENEREK GİTMİŞTİ”

Maktulün annesi Emine Gürgen, duruşmadaki beyanında sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, “Sakın dışarı çıkmasın. En son noktaya kadar ceza alsın. Benim yavrum yok. Ona güvenerek gitmiştir, evden süslenerek çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede sunduğu mütalaasında, sanığın “Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek” suçundan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etmişti.

Sanık avukatları, olayın tasarlanmadığını, aniden geliştiğini ve haksız tahrik altında işlendiğini öne sürerek müvekkilleri için indirim talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Ali Osman Buzlak, “Hatice'ye rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım. Hatice'nin ve kendimin hayatını mahvettim. Takdir mahkemenindir.” dedi.

Mahkeme heyeti, tasarlama unsurunun oluşmadığına karar verirken, sanık hakkında hiçbir şekilde haksız tahrik veya takdir indirimi uygulanmamasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“HATİCELER ÖLMESİN, SAHİP ÇIKALIM”

Duruşma sonrasında konuşan anne Emine Gürgen, adalete olan güvenini dile getirerek, “Hakim ve savcılara teşekkür ediyorum. Benim çocuğum öldürülmeyi hak etmedi. Bir anne bu kadar acıyı hak etmedi, hiçbir anne de hak etmez. Haticeler ölmesin, sahip çıkalım. Hak ettiği cezayı aldı ama yine de hak ettiği ceza bu değil. Benim çocuğum toprak altında, o nefes alıyor.” diye konuştu.

Kızı Hatice’nin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi olduğunu söyleyen Gürgen, “Şiddet Önleme Merkezi'nde staj yapıyordu. 'Ben kadınların sesi olacağım' diyordu. Mesleğini de çok seviyordu ama mesleğe konu oldu. Çok zor bir durum.” ifadelerini kullandı.

Maktulün teyzesi ve aynı zamanda aile avukatı olan Meryem Gürgen ise adil bir yargılama süreci yürütüldüğünü belirterek, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tabii ki acımızı dindirmiyor, içimiz bir nebze olsun hafifliyor. Ama kızımız geri gelmiyor. Kadınlarımıza karşı yapılan haksızlık ve zulümlere bir dur denilsin, bir başkasının canı yanmasın diye bu mücadeleyi veriyoruz.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Palandöken ilçesinde 16 Nisan’da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Ağcakale Buzlak arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlanmıştı. Buzlak, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi aracın bagajına saklamış, ardından kesici aletle intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerince kısa süre sonra hareketsiz halde bulunan sanık, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Osman Buzlak’ın “Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.