Erzurum’da feci kaza: Otomobil refüje çıktı, 4 kişi yaralandı

Oltu’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum’da feci kaza: Otomobil refüje çıktı, 4 kişi yaralandı
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Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Faruk B. yönetimindeki 25 FK 328 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki bir kavşakta kontrolden çıkarak refüje çıktı ve hızla bir ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra, Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi ve Erzurum’daki bir hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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