Erzurum'da iki ambulans peş peşe kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da üst üste iki ambulans kaza yaptı. Kaza yapan ambulans ile buradaki yaralılar için yola çıkan diğer ambulansın tıra çarpması sonucu 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erzurum'da iki ambulans peş peşe kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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Erzurum'da üst üste iki ambulans kazası meydana geldi. Kazaların yaşandığı adres, Erzurum- Erzincan kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak bir ambulans ile araç çarpıştı. Kazaya müdahale etmek için yola çıkan diğer ambulans ise olay yerine 500 metre kala, Hasan Acar yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Erzurum'da iki ambulans peş peşe kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazalarda 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi yaralandı.

Ekiplerin yolu trafiğe kapattığı kazada, ambulansta sıkışan yaralılar, itfaiye görevlilerince yoğun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi.

YETKİLİLER KAZA YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Erzurum'da iki ambulans peş peşe kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Tır sürücüsü Hasan Acar, "Kırmızı ışıkta dururken ambulans geldi arkadan vurdu. Yolda çok yoğun olmasa da sis vardı." dedi.

Kaza yapan ambulansların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bu arada, her iki ambulanstaki yaralı sağlık çalışanlarından ikisinin evli olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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