Erzurum'da iki otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Erzurum'un Oltu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Cumhuriyet Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akçora'nın kullandığı 25 AAH 075 plakalı otomobil, Kemal Tokgöz yönetimindeki 75 AG 395 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nurettin Çalışkan ve Muhlis Çakır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Oltu Devlet ile Erzurum Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Nurettin Çalışkan ile Muhlis Çakır'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.