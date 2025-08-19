Erzurum’da inşaattan düşen işçinin ölümü ile ilgili yeni gelişme: Firma sahibi tutuklandı

Erzurum’da inşaatta çalışırken üçüncü kattan düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümü sonrası firma sahibi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan A.K.Ç., gerekli güvenlik tedbirlerini almamak ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.

Erzurum’un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı’nda bulunan bir inşaatta çalışan 34 yaşındaki Sedat K., dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Ağır yaralanan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

FİRMA SAHİBİ TUTUKLANDI

Yaşanan iş kazasının ardından soruşturma başlatıldı. İnşaattan sorumlu firma sahibi A.K.Ç. (33) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe “gerekli güvenlik tedbirlerini almamak” ve “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum inşaat
