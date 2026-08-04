Erzurum'da kan donduran olay! Camide bir kişi asılı halde bulundu!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yer alan Selimiye Camii'nde yatsı namazı saatlerinde bir ölüm vakası meydana geldi. İbadetini yerine getirmek amacıyla camiye giden bir vatandaş, içeri girdiğinde bir şahsın asılı halde durduğunu fark etti. Durumu gören kişi, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililere bilgi verdi.

Yapılan ihbarın hemen ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camiye ulaşan sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, ipe asılı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine emniyet güçleri, olayın gerçekleştiği cami ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Polis birimlerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin alandaki çalışmaları tamamlandıktan sonra cenaze bulunduğu yerden indirildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin dosyaya ilişkin kapsamlı soruşturması devam ediyor.