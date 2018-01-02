Kara kışın sert geçtiği Erzurum'da karla mücadele için 100 milyon liralık dev bütçe ayrıldı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'da da 415 mahalle ve köy yoluna ulaşım sağlanmıyor.

"11 ay beyaz, bir ay ayaz, gerisi de yaz gardaş" deyimiyle türkülere konu olan kentimiz Erzurum...



Kış aylarında kentin görüntüsü bembeyaz... Havası da suyu da sert. Bin 890 rakımlı kentte, karla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanıyor. Kapanan yolları açmak için ekipler gece gündüz çalışıyor.



Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayırdı. Yaklaşık 900 personel, 300 iş makinesi 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır.



Kar yağışının sürdüğü Erzurum'da 356 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Doğu Anadolu bölgesinde benzer manzaralar var.



Kar kalınlığı Ardahan'da 23, Kars'ta 7 ve Ağrı'da 4 santim olarak ölçüldü. Kars ve Ardahan'da da 55 köyün merkezlerle bağlantısı kesildi.



Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında seyrediyor. Ardahan eksi 13 derece ile en soğuk il oldu.





ulusal.com.tr

