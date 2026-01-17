Erzurum'da mobilya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var!
Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki sanayi sitesinde öğle saatlerinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirirken, itfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalanları kurtarmak için alevlerle ve zamanla verdiği mücadele nefes kesti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yer alan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.
Bölgede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
KEPÇEYLE CAMLARI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alırken içeride mahsur kalanlar için zorlu bir kurtarma operasyonu başlattı.
Binaya girmekte zorlanan ekipler, iş yerinin camlarını kepçe yardımıyla kırarak içeri sızdı. İtfaiye personeli, içeride sıkışıp kalan 2 kişiyi 112 Acil Sağlık ekiplerinin de desteğiyle bulundukları yerden çıkarmayı başardı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan müdahalelerin ardından yangının bilançosu netleşti. Fabrikada bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayda biri ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.