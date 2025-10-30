Erzurum’da okul çıkışında izdiham! 21 öğrenci yaralandı, birinin durumu ağır

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda ders bitiminde büyük panik yaşandı.

Zilin çalmasının ardından öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışmasıyla merdivenlerde yoğunluk oluştu. Bu sırada bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle izdiham meydana geldi.

İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16’sı taburcu edilirken, 5 öğrencinin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BİR AĞIR YARALI VAR

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar’ın babası Zekai Ünüvar, yaşananları şöyle anlattı:

“Törenden sonra dağılıyormuşlar. Kimisi alttan yukarı, kimisi üsten aşağı inmiş. Bundan dolayı birbirlerini bastırmışlar, izdiham olmuş. 5-6 çocukla birlikte bizim çocuk da düşmüş. Demek ki kontrolsüz dağılımdan dolayı birbirlerine ezmişler. Bir ağır yaralı var. Diğerlerinde ayakları kırılanlar var. Kaburgalarında sıkıntıları olanlar var. Bizim çocuk şükür atlattı. Okul yönetimi hala yok, sadece öğretmenler açıklama yaptılar.”

SINAVLAR ERTELENDİ

Olayın ardından okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildi.

Mesajda, yarın yapılacak sınavların ertelendiği bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencilerin güvenliği için okulda ek önlemler alınacağı öğrenildi.