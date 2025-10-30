Erzurum’da okul çıkışında izdiham! 21 öğrenci yaralandı, birinin durumu ağır

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda ders bitiminde izdiham yaşandı. Merdivenlerde yaşanan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erzurum’da okul çıkışında izdiham! 21 öğrenci yaralandı, birinin durumu ağır
Yayınlanma:

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda ders bitiminde büyük panik yaşandı.

Zilin çalmasının ardından öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışmasıyla merdivenlerde yoğunluk oluştu. Bu sırada bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle izdiham meydana geldi.

İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16’sı taburcu edilirken, 5 öğrencinin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BİR AĞIR YARALI VAR

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilerden Ömer Akif Ünüvar’ın babası Zekai Ünüvar, yaşananları şöyle anlattı:

“Törenden sonra dağılıyormuşlar. Kimisi alttan yukarı, kimisi üsten aşağı inmiş. Bundan dolayı birbirlerini bastırmışlar, izdiham olmuş. 5-6 çocukla birlikte bizim çocuk da düşmüş. Demek ki kontrolsüz dağılımdan dolayı birbirlerine ezmişler. Bir ağır yaralı var. Diğerlerinde ayakları kırılanlar var. Kaburgalarında sıkıntıları olanlar var. Bizim çocuk şükür atlattı. Okul yönetimi hala yok, sadece öğretmenler açıklama yaptılar.”

SINAVLAR ERTELENDİ

Olayın ardından okul yönetimi tarafından velilere bilgilendirme mesajı gönderildi.
Mesajda, yarın yapılacak sınavların ertelendiği bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencilerin güvenliği için okulda ek önlemler alınacağı öğrenildi.

Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi! Külliye’de 1 saatlik kritik buluşmaErdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi! Külliye’de 1 saatlik kritik buluşmaGündem
Gram altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladıGram altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladıEkonomi
Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! Ekim ayının oyuncusu seçildiReal Madrid’de Arda Güler fırtınası! Ekim ayının oyuncusu seçildiSpor
erzurum okul
Günün Manşetleri
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!