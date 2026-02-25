Erzurum’da 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi; hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erzurum’da 3 ilçede eğitime kar engeli
Yayınlanma:

Erzurum Valiliği, kentte etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın don ve buzlanma riskine karşı alındığını belirtti.

Vali Baruş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Karar kapsamında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları 26 Şubat Perşembe günü kapalı olacak. Diğer ilçeler için ise kararın kaymakamlıklar tarafından ayrı ayrı duyurulacağı bildirildi.

Aylardır yağış düşmüyordu: Türkiye'nin en kurak ilçesine kar yağdıAylardır yağış düşmüyordu: Türkiye'nin en kurak ilçesine kar yağdıYurt
Kılıçdaroğlu ile Soylu arasındaki tazminat davasında karar açıklandıKılıçdaroğlu ile Soylu arasındaki tazminat davasında karar açıklandıGündem
erzurum okullar yarın tatil mi
Günün Manşetleri
Havalimanında uyuşturucu sevkiyatı
Öğrencilere ‘selefi yemini' ettirildi
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
''Yavrularımızın ilahi söylemesi ziyadesiyle gururlandırdı''
İstanbul merkezli 10 ilde uluslararası uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de f-16 uçağı düştü
"İran topraklarını işgal planı"
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Çok Okunanlar
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları
Türkiye'nin en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin insanı kim?
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! 26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?