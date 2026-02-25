Erzurum’da 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum Valiliği, kentte etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın don ve buzlanma riskine karşı alındığını belirtti.

Vali Baruş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Karar kapsamında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları 26 Şubat Perşembe günü kapalı olacak. Diğer ilçeler için ise kararın kaymakamlıklar tarafından ayrı ayrı duyurulacağı bildirildi.