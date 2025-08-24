Erzurum’da silahlı saldırı! 21 yaşındaki genç yaralandı

Erzurum’un Şükrüpaşa Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırıda 21 yaşındaki K.A. yaralandı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede suç aletiyle yakaladı.

Yayınlanma:

Olay, Doğa Sokak’taki bir binadan çıkan K.A.’ya araç içinden ateş açılmasıyla meydana geldi. Silahla yaralanan genç, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırının ardından kaçan şüphelinin G.T. (41) olduğunu araç plakasından tespit etti. Polis, aynı mahallede şüpheli bir araçta G.T.’yi suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının galerici olduğu ve daha önce 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlı, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum silahlı saldırı
