Erzurum'da vatandaşlar hayvanlarını depremzedeler için sattı

Türk Milleti kenetlendi deprem bölgelerinde yaraları sarmak için eşi benzeri az görülen bir yardımlaşma örneği sergiliyor. Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi.

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Türk Milleti kenetlendi deprem bölgelerinde yaraları sarmak için eşi benzeri az görülen bir yardımlaşma örneği sergiliyor. Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi. Bu örnek davranışı Yumaklı Mahallesi Muhtarı Recep Ateş anlattı.

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