Erzurum’da yakıtı ateşle test etti! Alevlerin içinde kalan 70 yaşındaki İhsan Çevik’in bacağı ameliyatla kurtarıldı

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 70 yaşındaki İhsan Çevik, yakıt dolu iki bidondan hangisinde benzin olduğunu anlamak için ateş yakarken alevlerin arasında kaldı.

Eşiyle birlikte yaşayan, iki çocuk babası Çevik, yaklaşık bir ay önce odun kesme motoruna benzin koymak istedi. Bahçede biri benzin, diğeri mazot dolu olan iki bidondan hangisinde benzin bulunduğunu anlamak isteyen Çevik, ateş yakıp üzerine bir miktar yakıt döktü. Bu sırada alevler bir anda büyüdü ve Çevik’i sardı.

Eşi Huriye Çevik, evde namaz kıldığı sırada eşinin çığlıklarını duydu. Bahçeye koşarak kovayla su döktü ve yaklaşık 2–3 dakika alevler içinde kalan eşini söndürdü.

Sağ bacağında 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan Çevik, Pazaryolu Demirbağ Hasan Basri İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı.

SAĞ BACAĞI KESİLMEKTEN KURTARILDI

Burada doktorların yaptığı cerrahi müdahale ve cilt nakliyle Çevik’in derin şekilde yanan sağ bacağı kesilmekten kurtarıldı. Yaklaşık 25 gün süren tedavilerin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İhsan Çevik, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İki bidon vardı, hangisinde benzin olduğunu anlamak için birinden biraz döktüm. Ateş yakınca alev bir anda büyüdü. Ağaç kesme motoru da yandı. Eşim su döküp söndürdü, beni kurtardı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde doktorlardan çok memnunuz. Benzini ateşle test ettiğim için çok pişmanım. Kimse böyle bir şey yapmasın.”

Eşi Huriye Çevik ise o anları şöyle anlattı:

‘SEN OLMASAN HALİM YAMAN’ DİYOR

“Namaz kılıyordum, bağırdığını duydum. Dışarı koşup kovayla su döktüm, alevleri söndürdüm. Ben olmasam tamamen yanardı. Pijamasına da benzin sıçramış. Şimdi sürekli ‘Sen olmasan halim yaman’ diyor.”

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz, hastanın durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İhsan Çevik’in sağ bacağında 3. derece derin yanıklar vardı. Önce antibiyotik ve sıvı tedavisi uyguladık, ardından enfekte dokuları çıkardık. Diğer bacağından alınan greftlerle cilt nakli yaptık. Yaraların iyileşmesi sağlandı, bacakta ampute durumuna gidilmedi. Kronik hastalıkları düzeldikten sonra taburcu edilecek.”