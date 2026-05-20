Erzurum'da yarım saat arayla dehşet saçtı! Peş peşe iki kanlı saldırı düzenleyen zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yarım saat arayla gerçekleştirdiği iki ayrı silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı İbrahim Arslan yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum'da yarım saat arayla dehşet saçtı! Peş peşe iki kanlı saldırı düzenleyen zanlı adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim Arslan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerlerinde yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda her iki silahlı saldırının da faili olduğu tespit edilen Arslan, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı bir ikamette yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YARIM SAAT ARAYLA İKİ KANLI SALDIRI

Soruşturmaya konu olan olaylar zinciri, dün gece saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2. Siteler Sokak üzerinde başladı. T.A.’ya ait iş yerinin önünde silahlı bir saldırı meydana geldi. Gerçekleşen olayda T.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri failin yakalanması için derhal çalışma başlattı.

Ekiplerin ilk yaralama olayıyla ilgili çalışmaları devam ederken, saat 22.00 sıralarında yine Yakutiye ilçesinde bulunan Güllüce Camii önünden silahlı saldırı ihbarı alındı. A.B. isimli şahsın ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı bilgisini alan polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan A.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren A.B.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu tespit edilirken, yapılan arşiv sorgulamasında çeşitli suçlardan 32 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Her iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu, olay yeri incelemelerinin ardından netlik kazandı.

Yanlış bankayı seçen on binlerce lira zarar edecek! 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinde kim, ne kadar istiyor?Yanlış bankayı seçen on binlerce lira zarar edecek! 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinde kim, ne kadar istiyor?Ekonomi
10 yıllık sır perdesi aralandı! Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"10 yıllık sır perdesi aralandı! Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

erzurum silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Çok Okunanlar
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek! Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
KOOP Market'te bayram indirimi! KOOP Market'te bayram indirimi!
İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir
Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm" Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"