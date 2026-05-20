Erzurum'da yarım saat arayla dehşet saçtı! Peş peşe iki kanlı saldırı düzenleyen zanlı adliyeye sevk edildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim Arslan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerlerinde yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda her iki silahlı saldırının da faili olduğu tespit edilen Arslan, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı bir ikamette yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YARIM SAAT ARAYLA İKİ KANLI SALDIRI

Soruşturmaya konu olan olaylar zinciri, dün gece saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2. Siteler Sokak üzerinde başladı. T.A.’ya ait iş yerinin önünde silahlı bir saldırı meydana geldi. Gerçekleşen olayda T.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri failin yakalanması için derhal çalışma başlattı.

Ekiplerin ilk yaralama olayıyla ilgili çalışmaları devam ederken, saat 22.00 sıralarında yine Yakutiye ilçesinde bulunan Güllüce Camii önünden silahlı saldırı ihbarı alındı. A.B. isimli şahsın ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı bilgisini alan polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan A.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren A.B.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu tespit edilirken, yapılan arşiv sorgulamasında çeşitli suçlardan 32 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Her iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu, olay yeri incelemelerinin ardından netlik kazandı.