Erzurum'da yolcu minibüsü devrildi

Erzurum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren minibüs, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erzurum'da yolcu minibüsü devrildi
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Erzurum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren A.P. idaresindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Erzurum'da yolcu minibüsü devrildi - Resim : 1

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 8 yaralı, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan il merkezinde yoğun kar etkili oluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum trafik kazası
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