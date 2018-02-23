Erzurumlu aşıklar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla, sazlar eşliğinde türkü ve marşlar söyleyerek gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Erzurum Aşıklar ve Şairler Derneği üyeleri, sazları ve Türk bayraklarıyla, Erzurum Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde bir araya geldi.



Burada koro halinde sazları eşliğinde türkü, şiir ve marş okuyan aşıklar, daha sonra gönüllü olarak askere gitmek için yazdıkları dilekçeleri şubedeki yetkililere teslim etti.



Dernek Başkanı Nurullah Özkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'deki güvenlik güçlerine destek olmak için buluştuklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin Afrin'de destan yazarak tüm oyunları bozacağını ifade eden Özkılıç, şöyle konuştu:

"Ecdat kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında, rengini şehitler kanından alan ay yıldızlı Türk bayrağının ilelebet vatan semalarında dalgalanması, imanımızın ve Kur'an-ı Kerim'in sembolü olan ezanın minarelerimizden ve gönüllerimizden eksilmemesi için hayatlarının baharında can vermeyi, cana minnet sayan kahraman Türk ordusuna destek vermek, askere gitmek üzere başvuruda bulunuyoruz."



Nurullah Özkılıç, harekata katılan askerlere başarı dileyerek, "Bu cennet vatanda Kur'an-ı Kerim'e, bayrağa ve vatana düşman olan terör örgütü PKK'ya, Amerikan conilerine karşı Türk askeri bugün Afrin'de yeni bir destan yazıyor. Allah'tan ordumuzu muzaffer etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özkılıç, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm milletin, Türk bayrağının altında birlik ve beraberlik içerisinde devlet için ayakta olduğunu sözlerine ekledi.



