Eşarbıyla boğdu, yastıkla bastırdı: Eski eş cinayetinde kan donduran detay

Antalya’da bir kadın, eski eşi tarafından evinde boğularak öldürüldü. Cinayet zanlısı, eski eşinin kardeşini arayıp “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek polise teslim oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce yeni evine taşınan 30 yaşındaki Hanım Biçer, gece saatlerinde eski eşi Hızır Ç. (32) ile birlikte evine geldi.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Ç., eski eşini önce eşarbıyla boğdu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

“EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLACAĞIM”

Cinayetin ardından evden çıkan Hızır Ç., yaklaşık 16 saat boyunca ortadan kayboldu. Daha sonra eski eşinin kardeşini arayan zanlı, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” dedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Döşemealtı Polis Merkezi’ne giderek teslim olan Hızır Ç.’nin ifadesi sonrası, Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve girdi. Sağlık ekipleri, Hanım Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı Hızır Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, eski eşinin kendisini “tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim” diyerek tehdit ettiğini ve para istediğini öne sürdüğü öğrenildi. Çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söyledi.

Hanım Biçer’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
