Eşek satın almaya giden adam 10 gündür aranıyor

Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Yaşar Dursun'un bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Eşek satın almaya giden adam 10 gündür aranıyor
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Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun, 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti. Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karabük ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yapıyor.

 Öte yandan Dursun'un en son Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü yakınlarında görüldüğü, aramalar sırasında Dursun'un satın aldığı değerlendirilen eşeğin aynı köy yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi.

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