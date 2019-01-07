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Eşekle poşet ücreti protestosu yapan kişi marketin müdürü çıktı

Niğde'de markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu anlaşılan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Eşekle poşet ücreti protestosu yapan kişi marketin müdürü çıktı

Niğde'de, poşetten ücret alınmasını protesto etmek için markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu ortaya çıkan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Poşetten ücret almasını protesto için eşekle markete gelen ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan kişinin market müdürü H.G. olduğu anlaşılınca Niğde Valiliğince inceleme başlatıldı. Görüntüde, market sahibi H.Ö'nün de yer aldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, "5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu"nun ilgili maddeleri uyarınca markete 4 bin 545 lira idari para cezası uygulandığı market müdürü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler; #Niğde
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