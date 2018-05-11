Esenler'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı. Okula gelen veliler de öğrencileri alarak evlerine götürdü. Polisin okuldaki incelemesi sürüyor.



Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.



