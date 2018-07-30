banner982
Rahip Brunson davasında flaş gelişme
Rahip Brunson davasında flaş gelişme
Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
SonDakika: Osman Gülen öldürüldü!
SonDakika: Osman Gülen öldürüldü!
TSK'da bir ilk!
TSK'da bir ilk!

Esenler'de yolcu otobüsünde yangın

Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.

Esenler'de yolcu otobüsünde yangın

Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Esenler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.