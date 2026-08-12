Esenler'de feci kaza! Kumaş yüklü tır dere yatağına uçtu

İstanbul Esenler'de sabah saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BAY 717 plakalı kumaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak dere yatağına düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Esenler'de feci kaza! Kumaş yüklü tır dere yatağına uçtu
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 Feci kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri olası bir ikinci kazayı önlemek amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Dere yatağında kalan tırdaki kumaş balyaları, olay yerine çağrılan firmaya ait diğer kamyonlara yüklenerek tahliye edildi. Dereye düşen tırı çıkarma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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