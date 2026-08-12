Esenler'de feci kaza! Kumaş yüklü tır dere yatağına uçtu

Feci kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri olası bir ikinci kazayı önlemek amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Dere yatağında kalan tırdaki kumaş balyaları, olay yerine çağrılan firmaya ait diğer kamyonlara yüklenerek tahliye edildi. Dereye düşen tırı çıkarma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.