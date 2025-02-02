Esenler’deki silahlı soygun ile ilgili şok itiraf! İş yeri sahibinin ortağı planladı

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir araç kiralama ofisinde gerçekleşen silahlı soygun, 500 bin liranın çalınmasıyla sonuçlandı. Piri Reis Caddesi'ndeki ofise, 11 Ocak’ta maskeli ve silahlı 3 kişi girerek iş yeri sahibi E.U. ile ortağı S.Y.'yi tehdit etti. Soyguncular, kasadaki 500 bin lirayı alıp, E.U.'nun cep telefonunu da gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 31 Ocak’ta yapılan operasyonda A.Ç, M.Ö. ve H.Ö. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

ŞOK İTİRAF: SOYGUNU ORTAĞI PLANLAMIŞ

Polis, şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda soygunun arkasında iş yeri sahibinin ortağı S.Y.'nin olduğunu ortaya çıkardı. Soygunu planlayan ve parayı dört şüpheli arasında paylaşmayı amaçlayan S.Y., gözaltına alındı. Ancak, S.Y. emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddetti ve olayla herhangi bir ilgisi olmadığını savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek, yargı sürecinin başlatılması için hakim karşısına çıkacak.