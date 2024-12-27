Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında yeni karar

Görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk incelemesi tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında yeni karar
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Tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.

Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehte yeni bir gelişme olmadığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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