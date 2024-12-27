Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında yeni karar

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.

Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehte yeni bir gelişme olmadığı kaydedildi.