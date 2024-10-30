Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in odasındaki aramalar tamamlandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silah terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturmada, Başsavcılığın talebi ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı.

Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Binanın da bulunduğu Deniz Geçmiş Caddesi ise ekiplerce trafiğe kapatıldı.

Arama çalışmaları tamamlanırken, polislerin bina önünde bekleyişi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılırken, şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmıştı.