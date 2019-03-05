İstanbul Esenyurt'ta görev yapan bir aile hekiminden, adli kontrol uygulaması olan bir şahıs zorla rapor almaya çalıştı. Gereksiz yere rapor vermek istemeyen doktor şiddete mağruz kaldı. Suçlulara karşı yasa çıkmasını isteyen yüzlerce sağlık çalışanı sağlık ocağı önünde eylem yaptı

Gün geçtikçe artan sağlıktaki şiddet olayları, sağlık çalışanlarını fiziki olduğu kadar psikolojik olarakta derinden etkiliyor.



Adli kontrol uygulaması olan bir kişi rapor almak için İstanbul Esenyurt 20 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Nurullah Araskil, bu kişiye hiçbir şeyi olmadığını söyledi.



Doktor Araskil'in gereksiz yere vermek istemediği bu rapor ona şiddet olarak döndü.



Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlık çalışanı olayın yaşandığı aile sağlığı merkezi önünde eylem yaptı.



Suçlular için caydırıcı bir yasa çıkmasını talep eden sağlık çalışanları bir kez daha yetkililere seslendi.



ulusal.com.tr