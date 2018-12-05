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Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var

Esenyurt'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Esenkent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde Hadımköy istikametine doğru giden, bir lojistik firması çalışanlarını taşıyan 34 BA 986 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra devrildi. 

Kazada, araçta bulunan 14 kişi yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Hadımköy istikametinde trafik akışı durdu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kazaya karışan servis minibüsünün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #esenyurt
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