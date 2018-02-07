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Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt’ta bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazım Hikmet Bulvarı 2039. Sokak üzerindeki yapı malzemeleri satılan iş yerine gelen kişiler ile burada bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silah kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #esenyurt
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