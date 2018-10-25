Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki iş yerine daha sıçrayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.



Ekiplerin müdahalesi sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.



Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınıyor" denildi.



Açıklamada, yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.



Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.



Valilik açıklaması



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangınBüyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Belediye Baykanı Alatepe



İlçe Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bugün bölgede rüzgarın minimum seviyede olmakla beraber yağışın da bulunduğunu anlatarak, yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.



Yangının kontrol altına alınmak üzere oladuğunu belirten Alatepe, "Burası ağaç, kuru çam... Bundan dolayı yükselen yoğun bir ateş vardı, bunu baskıladıktan sonra gerisi kolay inşallah." diye konuştu.



Alatepe, buranın sanayi bölgesi olduğunu dile getirerek, yaan yerin de depolama alanı olduğunu ifade etti.