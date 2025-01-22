Esenyurt’ta anne dehşeti: 1,5 yaşındaki çocuğunu çöpe attı

Olay, dün akşam saat 18.00 civarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Çöpte bir çocuk olduğunu fark eden mahalle sakinleri, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Esenyurt’ta anne dehşeti: 1,5 yaşındaki çocuğunu çöpe attı
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Bu sırada bir adamın, çocuğun kendi kızı olduğunu iddia ederek çöpten almaya çalıştığı, ancak çevredeki vatandaşların buna engel olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldıktan sonra, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ambulansa teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, çocuğun annesi Ayşe D.’nin kızını çöpe attığı tespit edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu ifade edilirken, çocuğu almak isteyen kişinin ise babası olduğu belirlendi. Anne, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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