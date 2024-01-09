Esenyurt'ta Anne ve Çocuğunun Düşmesine Neden Olan Sürücüye Ceza! Ruhsatı Askıya Alındı

Esenyurt'ta minibüs şoförü, kasıtlı manevra yaparak bir anne ve kızının düşmesine neden olmuştu. O sürücünün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi. Araç ruhsatı da geçici olarak askıya alınan sürücüye, 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

Esenyurt'ta Anne ve Çocuğunun Düşmesine Neden Olan Sürücüye Ceza! Ruhsatı Askıya Alındı

Minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.

Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da Taksi ve Toplu Taşıma Ücretlerine Zam!İstanbul'da Taksi ve Toplu Taşıma Ücretlerine Zam!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# esenyurt # minibüs # şoför
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar İşte en düşük maaş için konuşulan rakam!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı İşte en düşük maaş için konuşulan rakam!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı 10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi? 10 OCAK 2024 Okullar Tatil mi Edildi?