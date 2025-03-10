Esenyurt'ta aynı AVM’de peş peşe kavgalar! Biri bıçaklı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir AVM’de, biri bıçaklı olmak üzere peş peşe iki kavga yaşandı. İlk kavga, 8 Mart’ta AVM’deki bir restoranda meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Esenyurt'ta aynı AVM’de peş peşe kavgalar! Biri bıçaklı
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 İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlanırken, olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aynı AVM’de dün akşam saatlerinde bir kavga daha çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup arasında yaşanan kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışanlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Her iki olay da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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