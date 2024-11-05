Esenyurt'ta büyük yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Ahırda meydana gelen yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta büyük yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Yangının yaşandığı adres, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1597'nci Sokak oldu.

Esenyurt'ta büyük yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahşap ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta büyük yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu - Resim : 2

Yangında çok sayıda hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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